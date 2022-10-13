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Лига Европы

Роналду выйдет с первых минут на матч Лиги Европы

13 Октября 2022 • 20:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Омония
1 1.10 X 11.50 2 33.00
Через 0 ч. 29 мин.

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Омонию» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Наставник английской команды Эрик тен Хаг решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа – Далот, Линделоф, Мартинес, Маласиа – Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш – Антони, Рэшфорд, Роналду.

Как видим, звёздный форвард Криштиану Роналду выйдет на футбольное поле с первых минут. В последнее время португалец получает всё больше игрового времени.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Омония» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОМОНИЯ
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