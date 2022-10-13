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Лига Европы

Теума подписал новый контракт с «Унион Сент-Жиллуаз» до 2025 года

13 Октября 2022 • 19:45 Комментировать
Унион Сент-Жиллуаз
3:3
Брага
1 2.40 X 3.45 2 2.95
2-й тайм

Полузащитник «Унион Сент-Жиллуаз» Тедди Теума подписал новый контракт с клубом на срок до 2025 года, который предусматривает возможность продления на ещё один сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Теума присоединился к «Униону» в 2019 году, перейдя туда из парижского «Ред Стар».

Следующий матч брюссельский клуб проведёт на домашнем стадионе в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против португальской «Браги». Начало матча – 13 октября в 19:45.

На текущий момент «Унион» занимает четвёртое место в чемпионате Бельгии, имея в своём активе 22 очка после 11 игр. В своей группе Лиге Европы коллектив с девятью очками после трёх матчей находится на первом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы чемпионат Бельгии Унион Сент-Жиллуаз Тедди Теума
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УНИОН СЕНТ-ЖИЛЛУАЗ БРАГА
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