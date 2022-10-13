Экс-игрок «Спартака» Мор сделал прогноз на матч «МЮ» в Лиге Европы

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о поединке между «Манчестер Юнайтед» и кипрской «Омонией» в рамках групповой стадии Лиги Европы.

«Игра будет напряженной и интересной. Но в итоге класс резервных игроков «МЮ» скажется, и они победят. Но эта победа ни в коем случае не будет разгромной. Ставлю на Ф2 (+2.5)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча между манкунианцами и киприотами состоится сегодня, 13 октября, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На прошлой неделе «МЮ» победил «Омонию» со счетом 3:2.