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Лига Европы

Титов дал прогноз на матч «Ференцварош» - «Црвена Звезда»

13 Октября 2022 • 10:30 Комментировать
Ференцварош
...
Црвена Звезда
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Через 9 ч. 47 мин.

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем поединке между венгерским «Ференцварошем» и сербской «Црвеной Звездой» в Лиге Европы.

«Такие моменты, как фактор своего поля, настрой, должны иметь серьезное значение. Черчесов сделает все, чтобы команда показала иной футбол. Ставлю на победу «Ференцвароша», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Поединок групповой стадии состоится в Венгрии сегодня, 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что на прошлой неделе «Ференцварош» разгромно уступил в Белграде со счетом 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Црвена Звезда Егор Титов
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ФЕРЕНЦВАРОШ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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