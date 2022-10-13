Титов дал прогноз на матч «Ференцварош» - «Црвена Звезда»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем поединке между венгерским «Ференцварошем» и сербской «Црвеной Звездой» в Лиге Европы.

«Такие моменты, как фактор своего поля, настрой, должны иметь серьезное значение. Черчесов сделает все, чтобы команда показала иной футбол. Ставлю на победу «Ференцвароша», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Поединок групповой стадии состоится в Венгрии сегодня, 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что на прошлой неделе «Ференцварош» разгромно уступил в Белграде со счетом 1:4.