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Лига Европы

Луческу объяснил последнее место «Динамо» в группе Лиги Европы

13 Октября 2022 • 07:57 Комментировать

Румынский тренер Мирча Луческу, который занимает пост наставника киевского «Динамо», высказался о выступлении своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«К сожалению, сейчас такой результат. Это произошло из-за того, что у нас много игроков травмировано, мы не смогли провести трансферы. Мы не заслуживали проиграть три матча», - цитирует тренера ua.tribuna.com.

По итогам трех туров группового этапа «Динамо» занимает последнее место в своем квартете. Сегодня, 13 октября, киевский коллектив проведет поединок против французского «Ренна». Встреча состоится на нейтральном стадионе в Польше.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мирча Луческу
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