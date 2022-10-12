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Лига Европы

Моуринью – о плотном графике: «Богатые клубы могут играть хоть каждый день, небогатым гораздо труднее»

12 Октября 2022 • 23:02 Комментировать
Бетис
...
Рома
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Через 19 ч. 56 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями о перегруженном календаре.

В преддверии чемпионата мира наставники многих команд жалуются на расписание, и знаменитый португалец не стал исключением.

«Мы много обсуждали вопрос травм и нынешнего календаря, но это не новость – все давно знали, через что предстоит пройти перед чемпионатом мира в Катаре. Я научился возмущаться меньше, чем раньше, но правда в том, что богатые могут играть хоть каждый день, а для остальных это очень трудно», – отметил Моуринью в преддверии матча Лиги Европы против «Бетиса», который состоится в Испании в четверг.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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