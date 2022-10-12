Моуринью – о плотном графике: «Богатые клубы могут играть хоть каждый день, небогатым гораздо труднее»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями о перегруженном календаре.

В преддверии чемпионата мира наставники многих команд жалуются на расписание, и знаменитый португалец не стал исключением.

«Мы много обсуждали вопрос травм и нынешнего календаря, но это не новость – все давно знали, через что предстоит пройти перед чемпионатом мира в Катаре. Я научился возмущаться меньше, чем раньше, но правда в том, что богатые могут играть хоть каждый день, а для остальных это очень трудно», – отметил Моуринью в преддверии матча Лиги Европы против «Бетиса», который состоится в Испании в четверг.