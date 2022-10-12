Наставник «Омонии»: «Надеюсь, Роналду с нами не сыграет»

Главный тренер «Омонии» Нил Леннон надеется, что Криштиану Роналду пропустит матч Лиги Европы против его команды.

Поединок состоится в четверг на «Олд Траффорд». На прошлой неделе «красные дьяволы» увезли из Кипра победу со счётом 3:2 – звёздный португалец не отличился голом, но постоянно угрожал воротам соперников.

«С Роналду или без? Выбор прост – мы бы предпочли, чтобы он не сыграл, – цитирует Леннона журналист Саймон Стоун. – Посмотрите, что он сделал в недавнем матче с «Эвертоном». Как я уже говорил, «Манчестер Юнайтед» очень нуждается в Роналду», – отметил рулевой кипрского коллектива.