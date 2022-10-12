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Лига Европы

Наставник «Омонии»: «Надеюсь, Роналду с нами не сыграет»

12 Октября 2022 • 21:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Омония
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Через 23 ч. 42 мин.

Главный тренер «Омонии» Нил Леннон надеется, что Криштиану Роналду пропустит матч Лиги Европы против его команды.

Поединок состоится в четверг на «Олд Траффорд». На прошлой неделе «красные дьяволы» увезли из Кипра победу со счётом 3:2 – звёздный португалец не отличился голом, но постоянно угрожал воротам соперников.

«С Роналду или без? Выбор прост – мы бы предпочли, чтобы он не сыграл, – цитирует Леннона журналист Саймон Стоун. – Посмотрите, что он сделал в недавнем матче с «Эвертоном». Как я уже говорил, «Манчестер Юнайтед» очень нуждается в Роналду», – отметил рулевой кипрского коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Омония Манчестер Юнайтед Нил Леннон
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОМОНИЯ
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