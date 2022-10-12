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Лига Европы

Главный тренер «Фейеноорда» жалуется на новичка Пайшана

12 Октября 2022 • 18:53 Комментировать
Фейеноорд
...
Митьюлланд
13.10 19:45

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот заявил, что языковой барьер создаёт проблемы для того, чтобы заиграть новичка команды Игора Пайшана.

«Это невероятно сложно, когда я говорю «иди, иди, иди», а он не понимает, что я имею в виду. Слова «жми, жми, жми» он тоже не понимает. Если у вас большие проблемы в общении с игроками, вы должны быть очень хороши, если хотите что-то изменить. Конечно, он берёт уроки английского, чтобы знать хотя бы простые слова, необходимые на поле», - цитирует специалиста GBeNeFN.

Следующий матч «Фейеноорд» проведёт дома в рамках Лиги Европы против датского «Митьюлланда».

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Арне Слот Игор Пайшан
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ФЕЙЕНООРД МИТЬЮЛЛАНД
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