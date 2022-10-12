​Пеллегрини: Потеря Дибалы повлияет на «Рому», но у нас нет Фекира

Рулевой «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался перед домашним матчем Лиги Европы против «Ромы».

Напомним, что на прошлой неделе «Бетис» обыграл «Рому» на выезде со счётом 2:1.

«Конечно, потеря такого игрока, как Дибала, повлияет на «Рому». Но команда не зависит от одного игрока. Уверен, что у «Ромы» будет сильная замена. У нас то же самое произошло с Фекиром – но это не оправдание», - сказал Пеллегрини.

«Думаю, нас ждёт сбалансированный матч. Команды Моуринью отличаются интенсивностью и хорошо умеют играть на контратаках», - отметил чилийский тренер на пресс-конференции.

«Бетис» и «Рома» сыграют 13 октября.