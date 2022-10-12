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Лига Европы

​Пеллегрини: Потеря Дибалы повлияет на «Рому», но у нас нет Фекира

12 Октября 2022 • 16:35 Комментировать
Бетис
...
Рома
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13.10 19:45

Рулевой «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался перед домашним матчем Лиги Европы против «Ромы».

Напомним, что на прошлой неделе «Бетис» обыграл «Рому» на выезде со счётом 2:1.

«Конечно, потеря такого игрока, как Дибала, повлияет на «Рому». Но команда не зависит от одного игрока. Уверен, что у «Ромы» будет сильная замена. У нас то же самое произошло с Фекиром – но это не оправдание», - сказал Пеллегрини.

«Думаю, нас ждёт сбалансированный матч. Команды Моуринью отличаются интенсивностью и хорошо умеют играть на контратаках», - отметил чилийский тренер на пресс-конференции.

«Бетис» и «Рома» сыграют 13 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Бетис Мануэль Пеллегрини Пауло Дибала Набиль Фекир
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БЕТИС РОМА
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