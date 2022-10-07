Одноклубник Головина - в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

В четверг, 6 октября, состоялись поединки третьего тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2022/2023. По итогам этих матчей пресс-служба УЕФА назвала четырех претендентов на звание лучшего игрока недели.

В число номинантов включены следующие футболисты: форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, хавбек «Црвены Звезды» Гелор Канга, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и вингер Коди Гакпо, выступающий за ПСВ.

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что поединки четвертого тура Лиги Европы состоятся на следующей неделе.