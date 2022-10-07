Тренер «Шерифа» назвал переломный момент матча с «Реалом Сосьедад»

Наставник молдавского «Шерифа» Степан Томас пообщался с представителями СМИ после домашнего поражения о испанского «Реала Сосьедад» (0:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Поздравляю «Реал» с победой. Мы хорошо играли, имели моменты, но удаление все изменило. Это был переломный эпизод матча. После него мы сразу же пропустили гол. Но даже в меньшинстве мы играли неплохо, не давали сопернику много шансов и сами создавали моменты. Жаль, что проиграли», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

По итогам трех туров «Реал Сосьедад» лидирует в группе с девятью очками, а «Шериф» (3) идет на третьей строчке.