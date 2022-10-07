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Лига Европы

Луческу повторил достижение Венгера в еврокубках

07 Октября 2022 • 06:56 Комментировать
Ренн
2:1
Динамо Киев
окончен

Вчерашний матч группового этапа Лиги Европы с «Ренном» стал для наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу юбилейным. Как сообщается в телеграм-канале Setanta, это 250-й поединок румынского специалиста в еврокубках.

По данному показателю Мирча вышел на второе место, догнав экс-рулевого лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Лидером по этому статистическому показателю является бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на счету которого 269 игр.

Вчерашний матч завершился поражением «Динамо» со счетом 1:2. После трех туров киевляне не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мирча Луческу
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