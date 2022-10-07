Луческу повторил достижение Венгера в еврокубках

Вчерашний матч группового этапа Лиги Европы с «Ренном» стал для наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу юбилейным. Как сообщается в телеграм-канале Setanta, это 250-й поединок румынского специалиста в еврокубках.

По данному показателю Мирча вышел на второе место, догнав экс-рулевого лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Лидером по этому статистическому показателю является бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на счету которого 269 игр.

Вчерашний матч завершился поражением «Динамо» со счетом 1:2. После трех туров киевляне не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе.