Тренер «Ренна» подвёл итоги матча с киевским «Динамо»

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» на своем поле переиграл киевское «Динамо» со счетом 2:1. Своими впечатлениями от поединка поделился наставник французского коллектива Брюно Женезио.

«Мы забили решающий мяч в концовке встречи, но эта победа вполне заслуженная. Мне понравилось, как выглядела команда сегодня. «Ренн» довольно разнообразно действовал против неплохого соперника. Мы заканчивали встречу с молодыми игроками, что показывает наш настрой», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

По итогам трех туров «Ренн» с семью баллами идет на втором месте. «Динамо» (0) замыкает турнирную таблицу.