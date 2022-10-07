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Лига Европы

Тренер «Ренна» подвёл итоги матча с киевским «Динамо»

07 Октября 2022 • 06:33 Комментировать
Ренн
2:1
Динамо Киев
окончен

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» на своем поле переиграл киевское «Динамо» со счетом 2:1. Своими впечатлениями от поединка поделился наставник французского коллектива Брюно Женезио.

«Мы забили решающий мяч в концовке встречи, но эта победа вполне заслуженная. Мне понравилось, как выглядела команда сегодня. «Ренн» довольно разнообразно действовал против неплохого соперника. Мы заканчивали встречу с молодыми игроками, что показывает наш настрой», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

По итогам трех туров «Ренн» с семью баллами идет на втором месте. «Динамо» (0) замыкает турнирную таблицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Динамо Киев Брюно Женезио
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