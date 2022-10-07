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Лига Европы

Сарри удовлетворён ничьей в Граце

07 Октября 2022 • 04:00 Комментировать
Штурм
0:0
Лацио
окончен

В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы римский «Лацио» съездил в австрийский Грац, но взять там штурмом три очка не сумел - матч с местным «Штурмом» закончился нулевой ничьей. Тем не менее, наставник «Лацио» Маурицио Сарри вполне удовлетворен результатом.

- Ментально мы провели хороший матч, технически - не очень. Мне кажется, что ментальность важнее, я прощаю, если команда технически не очень, а если возникают проблемы с ментальностью - нет. Во втором тайме у нас были шансы выиграть. Уровень Лиги Европы растет, тут надо играть интенсивнее и агрессивнее, чем раньше, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Штурм Маурицио Сарри
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