Сарри удовлетворён ничьей в Граце

В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы римский «Лацио» съездил в австрийский Грац, но взять там штурмом три очка не сумел - матч с местным «Штурмом» закончился нулевой ничьей. Тем не менее, наставник «Лацио» Маурицио Сарри вполне удовлетворен результатом.

- Ментально мы провели хороший матч, технически - не очень. Мне кажется, что ментальность важнее, я прощаю, если команда технически не очень, а если возникают проблемы с ментальностью - нет. Во втором тайме у нас были шансы выиграть. Уровень Лиги Европы растет, тут надо играть интенсивнее и агрессивнее, чем раньше, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.