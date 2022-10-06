Киевское «Динамо» упустило ничью в матче с «Ренном»

В третьем туре Лиги Европы киевское «Динамо» гостило у «Ренна». Французы сразу обрушили шквал атак и упустили ряд отличных моментов. Впрочем, все же прошел тонкий пас в штрафную, и Мартен Терье в касание пробил в дальнюю девятку. «Динамо» тут же взяло мяч под контроль и быстро отыгралось. Красивая комбинация завершилась шансом для Виктора Цыганкова, который со второй попытки расстрелял ворота. После перерыва было поспокойнее, но хозяева снова могли претендовать на голы. Как и в матче с «Фенербахче», украинцы не дотерпели совсем чуть-чуть, Дезире Дуэ получил подарок от Дениса Попова, прошел к воротам и забил - 2:1. Впервые в своей истории «Динамо» не набрало очков после стартовых трех туров еврокубков.