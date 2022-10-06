Киевское «Динамо» упустило ничью в матче с «Ренном»

В третьем туре Лиги Европы киевское «Динамо» гостило у «Ренна». Французы сразу обрушили шквал атак и упустили ряд отличных моментов. Впрочем, все же прошел тонкий пас в штрафную, и Мартен Терье в касание пробил в дальнюю девятку. «Динамо» тут же взяло мяч под контроль и быстро отыгралось. Красивая комбинация завершилась шансом для Виктора Цыганкова, который со второй попытки расстрелял ворота. После перерыва было поспокойнее, но хозяева снова могли претендовать на голы. Как и в матче с «Фенербахче», украинцы не дотерпели совсем чуть-чуть, Дезире Дуэ получил подарок от Дениса Попова, прошел к воротам и забил - 2:1. Впервые в своей истории «Динамо» не набрало очков после стартовых трех туров еврокубков.
Протокол игры
|(1:0) Террье Мартен23'
|33'Цыганков Виктор (1:1)
|(2:1) Дуэ Дезире89'
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс•Родон Джо•Теате Артур•Мелинг Биргер•Буриго Бенжамен85' (Трюффер Адриен (85') •Угочукву Лесли•Тэт Флавьен•Террье Мартен79' (Аблин Маттис (79') •Майер Ловро64' (Дуэ Дезире (64') •Гуйри Амин64' (Мюинга Арно (64')
Бойко Денис•Кедзёра Томаш•Забарный Илья• 88'Попов Денис II90' (Вивчаренко Костянтин (90') •Дубинчак Владислав•Буяльский Виталий•Сидорчук Сергей•Шепелев Владимир•Цыганков Виктор86' (Караваев Александр (86') •Беседин Артём•Кабаев Владислав79' (Ванат Владислав (79')
06 октября. Стадион "Роазон Парк".
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