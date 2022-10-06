«Карабах» разгромно победил в Греции, забив все голы в конце матча

«Карабах» провёл отличный матч в Лиге Европы против «Олимпиакоса». Команда из Азербайджана ни в чем не уступила грекам и в финальной четверти наколотила сопернику уйму голов. Началось все с выхода 2 в 1 и ударом Овусу Квабены. Марко Вешовчи в одиночку рванул вперед и реализовал момент, а точку поставил Равиль Шейдаев мощным ударом в ближний угол - 3:0.