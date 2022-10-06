«Карабах» разгромно победил в Греции, забив все голы в конце матча

«Карабах» провёл отличный матч в Лиге Европы против «Олимпиакоса». Команда из Азербайджана ни в чем не уступила грекам и в финальной четверти наколотила сопернику уйму голов. Началось все с выхода 2 в 1 и ударом Овусу Квабены. Марко Вешовчи в одиночку рванул вперед и реализовал момент, а точку поставил Равиль Шейдаев мощным ударом в ближний угол - 3:0.
Протокол игры
|68'Квабена Овусу (0:1)
|82'Вешович Марко (0:2)
|86'Шейдаев Рамиль (0:3)
Цолакис Костас•Врсалько Шиме•М'Вила Янн•Сиссе Пап Абу83' (Вальбуэна Матьё (83') • 88'Пипа•Рябчук Олег•Малонг Кунде74' (Камара Абубакар (74') •Бухалакис Андреас60' (Марсело Виера (60') •Биэл Пеп•Родригес Гарри60' (Масурас Гиоргос (60') •Хван Ый-Чжо74' (Ин-Бом Хван (74')
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко90' (Гусейнов Аббас (90') •Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Джафаргулиев Элвин 34'46' (Байрамов Турал (46') •Гараев Гара• 88'Алмейда Ричард65' (Шейдаев Рамиль (65') • 87'Андраде Леандро65' (Ромао Жулио (65') •Кади•Зубир Абделла•Квабена Овусу90' (Озобич Филип (90')
06 октября. Стадион "Караискакис" (Пирей).
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