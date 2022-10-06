Черчесов: «Сегодня мы не сумели проявить характер»

Наставник будапештского «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал оценку игре своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с белградской «Црвеной Звездой» (1:4).

«Мы не оставляли сопернику свободных зон до первого пропущенного гола, потом он получил больше пространства и был лучше. Сегодня мы не сумели проявить характер», - цитирует главного тренера венгерского клуба Sportal.hu.

Черчесов отметил, что в данный момент команда сосредоточена на матче следующего тура чемпионата Венгрии против «Дебрецена».

Ответная игра между венгерским и сербским клубами пройдёт 13 октября в Будапеште на «Гроупама Арене».