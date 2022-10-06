«Ференцварош» Черчесова был разгромлен в Сербии

Лидер группы Н Лиги Европы, «Ференцварош» гостил у «Црвены Звезды», которая стартовала с поражений. Сегодня получилась игра в одни ворота, и в первый час матча сербы забили четыре гола подряд, Гелор Канга отметился дублем. Команда Станислава Черчесова ответила одним голом и проиграла второй матч кряду - 1:4.

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