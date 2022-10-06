«Ференцварош» Черчесова был разгромлен в Сербии

Лидер группы Н Лиги Европы, «Ференцварош» гостил у «Црвены Звезды», которая стартовала с поражений. Сегодня получилась игра в одни ворота, и в первый час матча сербы забили четыре гола подряд, Гелор Канга отметился дублем. Команда Станислава Черчесова ответила одним голом и проиграла второй матч кряду - 1:4.
Протокол игры
|(1:0) Гелор Конга27'
|(2:0) Митрович Стефан35'
|(3:0) Катай Александар51'
|(4:0) Гелор Конга60'
|71'Захариассен Кристоффер (4:1)
Борян Милан•Гобелич Марко•Эракович Страхиня•Драгович Александр 21'72' (Мотика Неманья (72') •Родич Милан• 76'Митрович Стефан62' (Срнич Славолюб (62') •Саного Секу 54'62' (Панков Радован (62') •Гелор Конга80' (Мустафа Ибрагим (80') •Иванич Мирко•Катай Александар72' (Николич Велько (72') •Пешич Александар
Запасные: Кулибали Калифа•Бен-Набуан Эль-Фарду•Попович Зоран
Дибус Денеш•Уинго Генри•Кнустер Матс• 79'Ммаэ Сами• 73'Ботка Эндре77' (Паска Лоранд (77') •Ледуни Аисса67' (Гояк Амер (67') •Бешич Мухамед57' (Вечеи Балинт (57') • 86'Захариассен Кристоффер•Траоре Адама VII•Нгуэн Токмак66' (Маркиньос VI (66') •Боли Франк57' (Ммаэ Райан (57')
Запасные: Эсити Андерсон•Мерсье Ксавье•Мергль Сабольч•Богдан Адам
06 октября. Стадион "Райко Митич".
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