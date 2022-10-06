Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Ференцварош» Черчесова был разгромлен в Сербии

06 Октября 2022 • 21:41 Комментировать
Црвена Звезда
4:1
Ференцварош
1 2.00 X 3.55 2 4.10
2-й тайм

Лидер группы Н Лиги Европы, «Ференцварош» гостил у «Црвены Звезды», которая стартовала с поражений. Сегодня получилась игра в одни ворота, и в первый час матча сербы забили четыре гола подряд, Гелор Канга отметился дублем. Команда Станислава Черчесова ответила одним голом и проиграла второй матч кряду - 1:4.

Протокол игры  
Црвена Звезда4:1Ференцварош
(1:0) Гелор Конга27'  
(2:0) Митрович Стефан35'  
(3:0) Катай Александар51'  
(4:0) Гелор Конга60'  
  71'Захариассен Кристоффер (4:1)
Борян МиланГобелич МаркоЭракович СтрахиняДрагович Александр  21' 72' (Мотика Неманья ( 72') Родич Милан  76'Митрович Стефан 62' (Срнич Славолюб ( 62') Саного Секу  54' 62' (Панков Радован ( 62') Гелор Конга 80' (Мустафа Ибрагим ( 80') Иванич МиркоКатай Александар 72' (Николич Велько ( 72') Пешич Александар
Запасные: Кулибали КалифаБен-Набуан Эль-ФардуПопович Зоран
Дибус ДенешУинго ГенриКнустер Матс  79'Ммаэ Сами  73'Ботка Эндре 77' (Паска Лоранд ( 77') Ледуни Аисса 67' (Гояк Амер ( 67') Бешич Мухамед 57' (Вечеи Балинт ( 57'  86') Захариассен КристофферТраоре Адама VIIНгуэн Токмак 66' (Маркиньос VI ( 66') Боли Франк 57' (Ммаэ Райан ( 57')
Запасные: Эсити АндерсонМерсье КсавьеМергль СабольчБогдан Адам
06 октября. Стадион "Райко Митич".

Видео

1:0. Гол Гелора Канга с пенальти (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Гелора Канга с пенальти (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Стефана Митровича (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Стефана Митровича (видео). Лига Европы. Футбол
3:0. Гол Александара Катая (видео). Лига Европы. Футбол
3:0. Гол Александара Катая (видео). Лига Европы. Футбол
4:0. Гол Гелора Канга (видео). Лига Европы. Футбол
4:0. Гол Гелора Канга (видео). Лига Европы. Футбол
4:1. Гол Кристоффера Закариассена (видео). Лига Европы. Футбол
4:1. Гол Кристоффера Закариассена (видео). Лига Европы. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Црвена Звезда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ФЕРЕНЦВАРОШ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Монако Монако
Трабзонспор Трабзонспор
3
1
1.50 4.60 6.00
Видео
Окончен
Шериф Шериф
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
2
5.50 3.65 1.70
Видео
Окончен
Штурм Штурм
Лацио Лацио
0
0
Видео
Окончен
Мальмё Мальмё
Унион Берлин Унион Берлин
0
1
Видео
Окончен
ХИК ХИК
Лудогорец Лудогорец
1
1
Видео
176 мин
Црвена Звезда Црвена Звезда
Ференцварош Ференцварош
4
1
2.00 3.55 4.10
Видео
Окончен
Цюрих Цюрих
ПСВ ПСВ
1
5
Видео
Окончен
Омония Омония
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
3
19.00 7.10 1.17
Видео
Перерыв
Фенербахче Фенербахче
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
1
0
1.40 4.60 9.00
Видео
Перерыв
Фрайбург Фрайбург
Нант Нант
0
0
1.78 3.65 4.90
Видео
Перерыв
Ренн Ренн
Динамо Киев Динамо Киев
1
1
1.65 3.95 5.60
Видео
Перерыв
Митьюлланд Митьюлланд
Фейеноорд Фейеноорд
0
2
3.35 3.45 2.23
Видео
Перерыв
Олимпиакос Олимпиакос
Карабах Карабах
0
0
1.59 4.10 6.00
Видео
Перерыв
Брага Брага
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
0
0
1.80 3.55 4.80
Видео
Перерыв
Рома Рома
Бетис Бетис
1
1
1.86 3.55 4.50
Видео
Перерыв
Арсенал Арсенал
Будё-Глимт Будё-Глимт
2
0
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
22:46 · Лига Европы
Рэшфорд высказался об уровне Марсьяля
21:42 · Лига Европы
Головин помог «Монако» разобраться с «Трабзонспором»
21:41 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» не без приключений победил на Кипре 18
21:41 · Лига Европы
«Ференцварош» Черчесова был разгромлен в Сербии
21:39 · Голландия. Эредивизие
Гакпо стал первым игроком в этом сезоне с двузначным показателем голов и передач
21:38 · Лига Европы
«Шерифу» не удалось набрать очки в игре с «Реал Сосьедадом»
21:30 · Лига Европы
Матч «Унион» - «Мальмё» в Лиге Европы был остановлен из-за беспорядков
21:30 · Лига Европы
«Ренн» - «Динамо» Киев: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:30 · Лига Европы
«Арсенал» - «Будё-Глимт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:30 · Лига Европы
«Рома» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:30 · Лига Европы
«Олимпиакос» - «Карабах»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:01 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Лацио» высказался о ситуации в клубе
19:45 · Лига Европы
​Моуринью может побить рекорд Фергюсона уже сегодня
19:15 · Лига Европы
«Црвена Звезда» - «Ференцварош»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
19:15 · Лига Европы
«Монако» - «Трабзонспор»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Все новости
Рекомендуем