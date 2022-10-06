«Шерифу» не удалось набрать очки в игре с «Реал Сосьедадом»

«Шериф» не смог на равных побороться с «Реал Сосьедадом» в матче третьего тура Лиги Европы. Лидеры квартета захватили инициативу и начали забивать после перерыва. Давид Сильва завершил контратаку, а Ариц Элустондо здорово замкнул подачу со штрафного. Тираспольцы к тому же последнюю треть игры провели в меньшинстве.

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