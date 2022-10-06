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Лига Европы

«Шерифу» не удалось набрать очки в игре с «Реал Сосьедадом»

06 Октября 2022 • 21:38 Комментировать
Шериф
0:2
Реал Сосьедад
окончен

«Шериф» не смог на равных побороться с «Реал Сосьедадом» в матче третьего тура Лиги Европы. Лидеры квартета захватили инициативу и начали забивать после перерыва. Давид Сильва завершил контратаку, а Ариц Элустондо здорово замкнул подачу со штрафного. Тираспольцы к тому же последнюю треть игры провели в меньшинстве.

Протокол игры  
Шериф0:2Реал Сосьедад
  53'Сильва Давид (0:1)
  62'Ариц Элустондо (0:2)
Коваль МаксимЗохури АрмельКики ГабиРаделич СтепанМухамед ДиопАтьемвен Айяйи  31' 66' (Уаттара Абу ( 66') Бадоло СедрикКиабу Мусса  17'  61'Жозе Витор 66' (Мудасиру Салифу ( 66') Визеу Фелипе 77' (Кпозо Патрик ( 77') Аканби Ибрагим
Запасные: Гедес РенанПащенко АлександрЭронЧелядник Дмитрий
Ремиро АлехандроСола Алекс  29' 69' (Арамбарри Аритц ( 69') Ариц ЭлустондоПачеко ХонРико ДиегоБраис Мендес 77' (Ильяраменди Асьер ( 77') Гевара АндерМерино Микель 77' (Туррьентес Беньят ( 77') Сильва Давид 69' (Фернандес Карлос ( 69') Кубо ТакефусаСорлот Александр 81' (Каррикабуру Хон ( 81')
Запасные: Урко ГонсалесМуньос АйхенМарреро УнаиМарин ПаблоСубиаурре АндониСубименди МартинНаварро Роберто
06 октября. Стадион "Зимбру".

Видео

0:1. Гол Давида Сильвы (видео). Лига Европы. Футбол
0:1. Гол Давида Сильвы (видео). Лига Европы. Футбол
0:2. Гол Браиса Мендеса (видео). Лига Европы. Футбол
0:2. Гол Браиса Мендеса (видео). Лига Европы. Футбол

 

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Шериф Реал Сосьедад
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