«Шерифу» не удалось набрать очки в игре с «Реал Сосьедадом»

«Шериф» не смог на равных побороться с «Реал Сосьедадом» в матче третьего тура Лиги Европы. Лидеры квартета захватили инициативу и начали забивать после перерыва. Давид Сильва завершил контратаку, а Ариц Элустондо здорово замкнул подачу со штрафного. Тираспольцы к тому же последнюю треть игры провели в меньшинстве.
Протокол игры
|53'Сильва Давид (0:1)
|62'Ариц Элустондо (0:2)
Коваль Максим•Зохури Армель•Кики Габи•Раделич Степан•Мухамед Диоп•Атьемвен Айяйи 31'66' (Уаттара Абу (66') •Бадоло Седрик•Киабу Мусса 17'• 61'Жозе Витор66' (Мудасиру Салифу (66') •Визеу Фелипе77' (Кпозо Патрик (77') •Аканби Ибрагим
Запасные: Гедес Ренан•Пащенко Александр•Эрон•Челядник Дмитрий
Ремиро Алехандро•Сола Алекс 29'69' (Арамбарри Аритц (69') •Ариц Элустондо•Пачеко Хон•Рико Диего•Браис Мендес77' (Ильяраменди Асьер (77') •Гевара Андер•Мерино Микель77' (Туррьентес Беньят (77') •Сильва Давид69' (Фернандес Карлос (69') •Кубо Такефуса•Сорлот Александр81' (Каррикабуру Хон (81')
06 октября. Стадион "Зимбру".
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