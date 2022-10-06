Матч «Унион» - «Мальмё» в Лиге Европы был остановлен из-за беспорядков

Поединок между шведским «Мальмё» и немецким «Унионом» был остановлен из-за беспорядков на трибунах.

Матч пришлось прервать на 60-й минуте из-за оказавшейся на поле стадиона «Эледа» пиротехники, брошенной со стороны гостевого сектора. Главному арбитру матча пришлось увести команды с поля.

На текущий момент игра возобновилась, впереди последние 5 минут встречи. Счёт в матче пока не открыт, команда гостей осталась в меньшинстве из-за удаления Андраша Шефера на 45-й минуте.

До этого матча ни один из клубов не набрал ни одного очка в группе Лиги Европы.