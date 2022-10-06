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Лига Европы

Матч «Унион» - «Мальмё» в Лиге Европы был остановлен из-за беспорядков

06 Октября 2022 • 21:30 Комментировать
Мальмё
0:1
Унион Берлин
окончен

Поединок между шведским «Мальмё» и немецким «Унионом» был остановлен из-за беспорядков на трибунах.

Матч пришлось прервать на 60-й минуте из-за оказавшейся на поле стадиона «Эледа» пиротехники, брошенной со стороны гостевого сектора. Главному арбитру матча пришлось увести команды с поля.

На текущий момент игра возобновилась, впереди последние 5 минут встречи. Счёт в матче пока не открыт, команда гостей осталась в меньшинстве из-за удаления Андраша Шефера на 45-й минуте.

До этого матча ни один из клубов не набрал ни одного очка в группе Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальмё Лига Европы Унион беспорядки
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