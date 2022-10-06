Черчесов рассказал о настрое на матч с «Црвеной Звездой»

Российский специалист Станислав Черчесов, ныне занимающий пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», высказался о предстоящем матче против сербской «Црвены Звезды» в Лиге Европы.

«Нам будет противостоять сильный соперник – чемпион Сербии. У нас еще есть время, чтобы подобрать правильную тактику на этот матч. В этом поединке оба команды будут стремиться набрать три очка. «Ференцварош» выйдет на поле, прекрасно понимая, насколько опасен соперник», - передает слова тренера «Чемпионат».

Матч состоится в Белграде сегодня, 6 октября, начало – 19:45 по московскому времени.