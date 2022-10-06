Павлюченко дал прогноз на матч «Арсенала» в Лиге Европы

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между лондонским «Арсеналом» и норвежским клубом «Будё-Глимт» в Лиге Европы.

«Канониры» сейчас не только много забивают, но и имеют одну из лучших оборон в АПЛ. Норвежцам не удастся распечатать ворота соперника, а вот хозяева забьют пару-тройку мячей», - приводит слова Романа Vseprosport.ru.

Поединок групповой стадии Лиги Европы «Арсенал» - «Будё-Глимт» состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.