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Лига Европы

Артета: Лига Европы действительно важна для «Арсенала»

05 Октября 2022 • 20:20 Комментировать
Будё-Глимт
...
Арсенал
13.10 19:45

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, необходима ли для команды Лига Европы.

Артета сказал официальному сайту клуба, что Лига Европы очень важна для «Арсенала», важно быть на первом месте этой группы, в которой серьезная конкуренция. Этот турнир никак не мешает, потому что играть в Европе всегда приятно, конечно, хотелось бы участвовать в Лиге чемпионов, но нужно принять данную ситуацию, добавил тренер.

Предстоящий матч против «Будё-Глимт» является значимым для команды, необходимо использовать преимущество своего поля, подытожил специалист.

Встреча между «Арсеналом» и «Будё-Глимт» состоится завтра, 6 октября, начало игры запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Будё-Глимт
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БУДЁ-ГЛИМТ АРСЕНАЛ
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