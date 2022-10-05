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Лига Европы

Главный тренер «Фрайбурга» заразился коронавирусом

05 Октября 2022 • 15:50 Комментировать
Фрайбург
...
Нант
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06.10 22:00

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх заразился коронавирусом, из-за чего пропустит игру Лиги Европы против «Нанта».

По информации Kicker, наставник одного из лидеров немецкой Бундеслиги проведёт предматчевую пресс-конференцию по видеосвязи. Отметим, что аналогичную проблему испытывает и неожиданный лидер чемпионата «Унион», чей тренер Урс Фишер также пропустит встречу Лиги Европы из-за болезни.

«Фрайбургу» предстоит домашний поединок второго по значимости еврокубка завтра, 6 октября. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.

В двух матчах немецкий коллектив набрал шесть очков во встречах против «Карабаха» и «Олимпиакоса».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Кристиан Штрайх
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