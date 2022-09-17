Украина обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА

На этой неделе состоялись матчи второго тура в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По их итогам Украина смогла обогнать в таблице коэффициентов Россию.

В Лиге чемпионов «Шахтёр» добился ничейного результата в поединке с шотландским «Селтиком» (1:1). Что касается Лиги Европы, то там киевское «Динамо» уступило АЕКу (0:1), а «Днепр-1» переиграл «Аполлон» со счетом 3:1.

После этих матчей в копилке Украины стало 26,7 балла. Она поднялась на 15-ю строчку в рейтинге, сдвинув Россию (26,215 очка) на 16-ю позицию.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах по решению УЕФА и ФИФА.