«Лацио» вернёт деньги фанатам, посетившим провальный матч с «Митьюлландом»

В рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы римский «Лацио» на выезде встречался с датским «Митьюлландом». Подопечные Маурицио Сарри потерпели унизительное поражение со счетом 1:5.

Как сообщила пресс-служба столичного клуба, руководство приняло решение вернуть деньги всем фанатам команды, посетившим провальную игру. Таким образом «Лацио» хочет хоть немного сгладить свою вину за неудовлетворительный результат. Матч в Дании посетили 225 болельщиков из Рима.

Следующий поединок «орлы» проведут в чемпионате Италии против «Кремонезе». Встреча состоится в воскресенье, 18 сентября.