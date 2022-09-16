Хайкин оценил выступление «Будё-Глимта» в Лиге Европы

Российский вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин высказался о перформансе своего клуба во втором по значимости еврокубке.

«В прошлом сезоне многие европейские команды недооценивали «Будё-Глимт» и в итоге проигрывали на «Асмире». Мы играем в современный футбол, побеждаем — и нас, новичков на международной арене, уже начали уважать», – рассказал вратарь в эфире Коммент.Live.

Хайкин также считает, что игра за полярным кругом является ещё одним важным преимуществом норвежцев, поскольку мешает соперникам, в основном представляющим Центральную Европу. Также голкипер ожидает спарринги с «Арсеналом», которые пройдут в третьем и четвертом турах.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Будё-Глимт» сенсационно дошел до 1/4 финала дебютного розыгрыша Лиги конференций, а сам Хайкин получил вызов в национальную команду России.