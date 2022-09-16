Форвард «Фрайбурга» стал лучшим игроком дня в Лиге Европы

В четверг состоялись матчи второго тура группового раунда Лиги Европы. Болельщики определили лучшего футболиста этого игрового дня.

Больше всего голосов получил форвард «Фрайбурга» Михаэль Грегорич. На его счету два гола в ворота «Олимпиакоса». Немецкий клуб переиграл греков со счетом 3:0.

Также на почетное звание претендовали Эвандер из «Митьюлланда», Тедди Теума из «Юниона» и Алиреза Джаханбакш из «Фейеноорда».

28-летний Михаэль Грегорич прошлым летом на правах свободного агента перебрался из «Шальке» во «Фрайбург» и забил пять голов в девяти матчах текущего сезона.