Названы номинанты на звание футболиста недели в Лиге Европы

В четверг, 15 сентября, состоялись поединки второго тура групповой стадии Лиги Европы. По итогам прошедших матчей пресс-служба УЕФА выделила четырех футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока недели.

Как сообщается в социальных сетях еврокубка, на индивидуальный приз претендуют следующие исполнители: Тедди Теума («Юнион»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Эвандер («Митьюлланд») и Алиреза Джаханбахш («Фейеноорд»).

Напомним, что голосование за лучшего футболиста недели в Лиге Европы проходит на официальном сайте УЕФА.

Турнир уходит на небольшую паузу в связи с матчами сборных. Третий тур Лиги Европы пройдет в начале октября.