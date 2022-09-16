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Лига Европы

«Митьюлланд» установил клубный рекорд в матче с «Лацио»

 
16 Сентября 2022 • 07:19 Комментировать
Митьюлланд
5:1
Лацио
окончен

В поединке второго тура группового этапа Лиги Европы датский «Митьюлланд» отпраздновал разгромную победу над римским «Лацио» со счетом 5:1. Примечательно, что скандинавский коллектив сумел впервые в своей истории забить пять мячей в еврокубковой встрече.

В третьем туре группового этапа «Митьюлланд» встретится с роттердамским «Фейеноордом» на своем домашнем стадионе. Поединок состоится в четверг, 6 октября.

После двух проведенных матчей датский коллектив набрал три балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице квартета F.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Митьюлланд
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