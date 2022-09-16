«Фейеноорд» установил свой клубный рекорд для еврокубков, выиграв десятый домашний матч кряду

Нидерландский «Фейеноорд» во втором туре группового раунда Лиги Европы разгромно переиграл австрийский «Штурм», забив сопернику шесть безответных мячей. Таким образом, голландский клуб отыгрался за поражение в первом туре группового раунда Лиги Европы от итальянского «Лацио» со счетом 2:4.

Как оказалось, победа над «Штурмом» оказалась уже десятым домашним матчем кряду в рамках европейских кубков для «Фейеноорда», в котором роттердамский клуб побеждает, забивая при этом не менее двух мячей. Это - рекорд клуба.

В следующем туре, 6 октября, «Фейеноорд» сыграет в гостях с датским «Митьюлландом».