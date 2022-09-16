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Лига Европы

«Фейеноорд» установил свой клубный рекорд для еврокубков, выиграв десятый домашний матч кряду

 
16 Сентября 2022 • 04:18 Комментировать
Фейеноорд
6:0
Штурм
окончен

Нидерландский «Фейеноорд» во втором туре группового раунда Лиги Европы разгромно переиграл австрийский «Штурм», забив сопернику шесть безответных мячей. Таким образом, голландский клуб отыгрался за поражение в первом туре группового раунда Лиги Европы от итальянского «Лацио» со счетом 2:4.

Как оказалось, победа над «Штурмом» оказалась уже десятым домашним матчем кряду в рамках европейских кубков для «Фейеноорда», в котором роттердамский клуб побеждает, забивая при этом не менее двух мячей. Это - рекорд клуба.

В следующем туре, 6 октября, «Фейеноорд» сыграет в гостях с датским «Митьюлландом».

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд
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