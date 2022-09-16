«Фейеноорд» одержал самую крупную победу в еврокубках в текущем столетии

Нидерландский «Фейеноорд» во втором туре группового раунда Лиги Европы разгромно переиграл австрийский «Штурм», забив сопернику шесть безответных мячей. Таким образом, голландский клуб отыгрался за поражение в первом туре группового раунда Лиги Европы от итальянского «Лацио» со счетом 2:4.

Как выяснилось, победа над «Штурмом» оказалась самой крупной в нынешнем столетии в матчах еврокубков для «Фейеноорда». В последний раз столь крупно роттердамский клуб выигрывал в сентябре 1995 года в противостоянии с латышским «Металлургс» из Лиепаи - те же 6:0. В следующем туре, 6 октября, «Фейеноорд» сыграет в гостях с датским «Митьюлландом».