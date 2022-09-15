Киевское «Динамо» проиграло очередной матч

Киевское «Динамо» после поражения от «Фенербахче» в первом туре Лиги Европы играло против АЕКа из Ларнаки. Украинская команда пропустила в дебюте поединка со штрафного метров с 25 в ближнюю девятку. Еще в первом тайме Виталий Буяльский из пределов штрафной отправил мяч в дальнюю часть ворот, но ВАР зафиксировал сантиметровый офсайд. Постепенно, перевес «Динамо» становился все серьезнее, но реальных моментов все же не было. Снова 0:1 для киевлян.