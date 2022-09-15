Киевское «Динамо» проиграло очередной матч

Киевское «Динамо» после поражения от «Фенербахче» в первом туре Лиги Европы играло против АЕКа из Ларнаки. Украинская команда пропустила в дебюте поединка со штрафного метров с 25 в ближнюю девятку. Еще в первом тайме Виталий Буяльский из пределов штрафной отправил мяч в дальнюю часть ворот, но ВАР зафиксировал сантиметровый офсайд. Постепенно, перевес «Динамо» становился все серьезнее, но реальных моментов все же не было. Снова 0:1 для киевлян.
Протокол игры
|8'Дьюрчо Адам (0:1)
Бойко Денис•Кедзёра Томаш68' (Шепелев Владимир (68') •Забарный Илья•Сирота Александр•Дубинчак Владислав•Цыганков Виктор•Сидорчук Сергей• 76'Андриевский Александр 35'68' (Караваев Александр (68') •Кабаев Владислав84' (Ванат Владислав (84') •Буяльский Виталий•Гармаш Денис46' (Беседин Артём (46')
Пирич Кенан• 84'Кипрос Христофору•Миличевич Хрвое•Томович Ненад•Гарсия Анхель• 42'Понс Пере 63'73' (Лопеш Рафаэл (73') •Мамас Рафаил 44'64' (Густаву Луиш (64') •Дьюрчо Адам77' (Энглезу Никос (77') •Тричковски Иван64' (Ойер Санхурхо (64') •Альтман Омри•Олатунджи Виктор73' (Наум Гиоргос (73')
15 сентября. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
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