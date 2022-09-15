«Лацио» лишь в четвёртый раз в истории пропустил 5 или более голов в матче еврокубка

«Лацио» был сокрушён в Дании «Митьюлландом» (1:5), пропустив пять голов лишь в четвёртый раз за всё время выступления в еврокубках.

Первый подобный случай был зафиксирован в далёком 1977 году, когда римляне уступили французскому «Лансу» со счётом 0:6 в Кубке УЕФА, отмечает Opta. В 1996 году «орлы» проиграли 3:5 испанскому «Тенерифе» в том же турнире, а спустя четыре года были разгромлены «Валенсией» уже в Лиге чемпионов – 2:5.

История повторилась в 2022 году в поединке Лиги Европы. Команда Маурицио Сарри считалась фаворитом матча против «Митьюлланд», но смогла ответить лишь одним голом престижа на пять мячей датчан.