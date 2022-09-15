«Лацио» пропустил пять мячей в матче еврокубка в чётвертый раз в своей истории

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы итальянский «Лацио» потерпел унизительное гостевое поражение от датского «Митьюлланда», пропустив целых пять мячей. Это был всего лишь четвертый случай, когда «Лацио» получил в свои ворота пять и более мячей.

Впервые это случилось в 1977 году, когда римлян жестко обидел французский «Ланс» - 6:0. В октябре 1996 года неудача произошла снова в Кубке УЕФА - римляне проиграли находившемуся в ударе в те годы канарскому «Тенерифе» - 3:5. Наконец, в апреле 2000 последовала еще одна неудача - «Лацио» проиграл со счетом 2:5 испанской «Валенсии», но уже в рамках Лиги чемпионов.