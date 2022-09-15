Сарри расстроен унизительным поражением от «Митьюлланда»

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы итальянский «Лацио» потерпел унизительное гостевое поражение от датского «Митьюлланда», пропустив целых пять мячей. Это был всего лишь четвертый случай, когда «Лацио» получил в свои ворота пять и более мячей. Неудачу прокомментировал Маурицио Сарри - наставник римского клуба.

- Это «Лацио», который я видел в Веорне, или в Болонье в прошлом году. Это «Лацио», который не выкладывается на поле и плохо играет в Европе. Мы недооценили соперника, сочтя, что легко справимся с ним. С таким менталитетом в европейских турнирах ничего не выиграешь, - цитирует слова Сарри La Gazzetta Dello Sport