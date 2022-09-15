Хоакин Санчес стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы

Капитан испанского «Бетиса» Хоакин Санчес не перестаёт удивлять. Он стал самым возрастным автором забитого мяча в истории Лиги Европы.

Экс-футболисту национальной команды Испании покорилось это достижение в домашней игре второго тура против болгарского «Лудогорца». На момент забитого мяча полузащитнику исполнился 41 год и 56 дней. Мяч Хоакина на 39-й минуте удвоил преимущество андалусийцев, которые к середине второй половины ведут со счетом 3:1.

Предыдущая отметка в рамках второго по значимости еврокубка была установлена игроком норвежского «Мольде» Даниелем Хестадом в возрасте 40 лет и 98 дней.

