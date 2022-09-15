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Лига Европы

Иммобиле прокомментировал унизительное поражение от «Митьюлланда»

 
15 Сентября 2022 • 22:59 Комментировать
Митьюлланд
5:1
Лацио
окончен

Лидер итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле принес извинения за унизительное поражение от «Митьюлланда» во втором туре групповой стадии Лиги Европы.

«Я чувствую необходимость извиниться перед болельщиками, которые проделали весь этот путь из Рима. Завтра мы пересмотрим всё это и выясним, чего не хватало в нашем выступлении, что могло обеспечить такой результат», – заявил чемпион Европы в послематчевом интервью на Sky Sport Italia. Также форвард отметил недооценку оппонента, которую назвал губительной в играх на столь серьезном уровне.

Коллектив из столицы Италии проиграл в Дании со счётом 1:5 и опустился на третью строчку группы, в которой также выступают «Фейеноорд» и австрийский «Штурм». В двух турах подопечные Маурицио Сарри пропустили семь мячей.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле Митьюлланд
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