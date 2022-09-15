Сарри – о поражении «Лацио» со счётом 1:5: «Игроки не услышали мою установку»

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри высказался о неожиданном сокрушительном поражении своей команды в Лиге Европы.

Римляне были разгромлены «Митьюлландом» в Дании со счётом 1:5.

«Игроки должны расти сами, я не могу создать правильный менталитет в одиночку. Перед матчем мы говорили о важности настроя, но всё это словно пролетело мимо ушей.

Мы снова сталкиваемся с проблемами, которые были в прошлом сезоне. Я не вижу серьёзных отличий, признаков прогресса. Команда продолжает переживать внезапные эмоциональные спады, и мне трудно понять причины», – заявил итальянский специалист на пресс-конференции.