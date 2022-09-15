«Фейеноорд» повторил рекорд самой крупной победы в Лиге Европы

Нидерландский «Фейеноорд» во втором туре группового раунда Лиги Европы разгромно переиграл австрийский «Штурм», забив сопернику шесть безответных мячей. Это было повторение рекорда турнира, который возник после грандиозного преобразования в 2009 году. Ранее с разницей в шесть мячей побеждали еще две команды - это был французский «Лион», который обыграл со счетом 7:1 нидерландский «АЗ Алкмар», а также «Валенсия», которая, что любопытно, разгромила также австрийский клуб - венский «Рапид», со счетом 6:0. Теперь клубу из Роттердама предстоят два матча с датским «Митьюлландом».