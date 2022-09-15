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Лига Европы

«Карабах» устроил разгром «Нанту»

 
15 Сентября 2022 • 21:38 Комментировать
Карабах
3:0
Нант
окончен

«Карабах» переиграл «Нант» в Лиге Европы, забив в ворота противника три безответных гола. В первом тайме Мозес Саймон мог оформить дубль, но плохо играл в завершении. Перед перерывом хозяева имели пару моментов.

На 60-й минуте Овусу Квабена реализовал выход один на один. Абделла Зубир наказал гостей за то, что оголили тылы. Марко Янкович дальним ударом сделал счет разгромным - 3:0.

Протокол игры  
Карабах3:0Нант
(1:0) Квабена Овусу60'  
(2:0) Зубир Абделла65'  
(3:0) Янкович Марко72'  
Магомедалиев ШахрудинВешович МаркоМустафазаде БахлулГусейнов БадавиДжафаргулиев ЭлвинГараев Гара 88' (Алмейда Ричард ( 88') Янкович Марко 88' (Андраде Леандро ( 88') Озобич Филип 62' (Шейдаев Рамиль ( 62') КадиКвабена Овусу 88' (Ромао Жулио ( 88') Зубир Абделла
Запасные: Гусейнов АббасАхундзаде НариманИбрахимли ИсмаилГугешашвили ЛукаРамазанов АминГурбанлы МусаБайрамов Турал
Лафон АльбанФабио да СильваКастеллетто Жан-ШарльПаллуа НиколяКоршья СебастьенСаймон Мозес 76' (Коко Маркус ( 76') Блас ЛюдовикМутуссами Самуэль 76' (Жиротто Андрей ( 76'  80') Сиссоко Мусса 64' (Чиривелья Педро ( 64') Мохамед Мостафа 84' (Аппиа Деннис ( 84') Ганаго Игнатиус 64' (Гессан Эванн ( 64')
Запасные: Мерлин КвентинБамба КадерПетрич ДенисДескамп Реми
15 сентября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

Видео

1:0. Гол Квабена Овусу (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Квабена Овусу (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Абделла Зубира (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Абделла Зубира (видео). Лига Европы. Футбол
3:0. Гол Марко Янковича (видео). Лига Европы. Футбол
3:0. Гол Марко Янковича (видео). Лига Европы. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол

 

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окончен Реал Сосьедад 2:1 Омония 1.19 6.70 18.00
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окончен Монако 0:1 Ференцварош 1.48 4.75 7.20
окончен Шериф 0:2 Манчестер Юнайтед 11.00 5.80 1.27
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Идет 41 минута Динамо Киев 0:1 АЕК Ларнака 1.76 3.75 4.80
Идет 41 минута Рома 0:0 ХИК 1.15 8.60 18.00
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