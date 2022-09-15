«Карабах» устроил разгром «Нанту»

«Карабах» переиграл «Нант» в Лиге Европы, забив в ворота противника три безответных гола. В первом тайме Мозес Саймон мог оформить дубль, но плохо играл в завершении. Перед перерывом хозяева имели пару моментов.

На 60-й минуте Овусу Квабена реализовал выход один на один. Абделла Зубир наказал гостей за то, что оголили тылы. Марко Янкович дальним ударом сделал счет разгромным - 3:0.

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