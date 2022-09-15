«Карабах» устроил разгром «Нанту»

«Карабах» переиграл «Нант» в Лиге Европы, забив в ворота противника три безответных гола. В первом тайме Мозес Саймон мог оформить дубль, но плохо играл в завершении. Перед перерывом хозяева имели пару моментов.
На 60-й минуте Овусу Квабена реализовал выход один на один. Абделла Зубир наказал гостей за то, что оголили тылы. Марко Янкович дальним ударом сделал счет разгромным - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Квабена Овусу60'
|(2:0) Зубир Абделла65'
|(3:0) Янкович Марко72'
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко•Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Джафаргулиев Элвин•Гараев Гара88' (Алмейда Ричард (88') •Янкович Марко88' (Андраде Леандро (88') •Озобич Филип62' (Шейдаев Рамиль (62') •Кади•Квабена Овусу88' (Ромао Жулио (88') •Зубир Абделла
Лафон Альбан•Фабио да Сильва•Кастеллетто Жан-Шарль•Паллуа Николя•Коршья Себастьен•Саймон Мозес76' (Коко Маркус (76') •Блас Людовик•Мутуссами Самуэль76' (Жиротто Андрей (76') • 80'Сиссоко Мусса64' (Чиривелья Педро (64') •Мохамед Мостафа84' (Аппиа Деннис (84') •Ганаго Игнатиус64' (Гессан Эванн (64')
Запасные: Мерлин Квентин•Бамба Кадер•Петрич Денис•Дескамп Реми
15 сентября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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