Роналду выйдет в стартовом составе «МЮ» на матч против «Шерифа»

«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч группового этапа Лиги Европы против молдавского «Шерифа».
Португальский нападающий Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут. Также в стартовом составе английской команды выйдет новичок Антони. Каземиро начнёт матч на скамейке запасных.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Мактоминай, Эриксен, Антони, Бруну Фернандеш, Санчо, Роналду.
Напомним, «МЮ» проиграл свою первую встречу в турнире. «Шериф», напротив, одержал победу, что позволило команде возглавить турнирную таблицу группы после первого тура.
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