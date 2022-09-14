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Лига Европы

Известно, когда пройдёт перенесённый матч «Арсенал» - ПСВ в Лиге Европы

 
14 Сентября 2022 • 12:51 Комментировать
Арсенал
0:0
ПСВ
отменен

Стало известно, когда состоится перенесенный поединок второго тура группового этапа Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и голландским ПСВ.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, противостояние, которое не состоялось из-за смерти королевы Елизаветы II, пройдет в четверг, 20 октября. Изначально матч должен был состояться 15 сентября.

«УЕФА благодарит АПЛ и клубы за сотрудничество в корректировке графика ЛЕ», - гласит сообщение организации.

Напомним, что в первом туре подопечные Микеля Артеты на выезде переиграли швейцарский «Цюрих» со счетом 2:1, а ПСВ на своем поле расписал мировую с норвежским клубом «Будё-Глимт» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСВ
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