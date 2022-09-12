Смерть королевы Елизаветы II повлияла на футбольный календарь не только в Англии, но и в еврокубках. В понедельник УЕФА объявил о том, что матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ перенесён на более поздний срок. Причина – траурные мероприятия в Лондоне.

Новая дата проведения матча «Арсенал» - ПСВ станет известна позже.

После первого тура Лиги Европы «Арсенал» имеет в своём активе три очка – команда обыграла швейцарский «Цюрих» со счётом 2:1. Что до ПСВ, то голландская команда на прошлой неделе набрала один балл за счёт ничьей с норвежским «Будё-Глимт».