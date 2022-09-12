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Лига Европы

​Матч «Арсенала» в Лиге Европы перенесли из-за смерти королевы Елизаветы II официально

 
12 Сентября 2022 • 15:39 Комментировать
Арсенал
...
ПСВ
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15.09 22:00

Смерть королевы Елизаветы II повлияла на футбольный календарь не только в Англии, но и в еврокубках. В понедельник УЕФА объявил о том, что матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ перенесён на более поздний срок. Причина – траурные мероприятия в Лондоне.

Новая дата проведения матча «Арсенал» - ПСВ станет известна позже.

После первого тура Лиги Европы «Арсенал» имеет в своём активе три очка – команда обыграла швейцарский «Цюрих» со счётом 2:1. Что до ПСВ, то голландская команда на прошлой неделе набрала один балл за счёт ничьей с норвежским «Будё-Глимт».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСВ
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АРСЕНАЛ ПСВ
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Сегодня, 12 Сентября
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