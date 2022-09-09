​Бущан выбыл на месяц – украинского вратаря тренер «Фенербахче» обвинял в симуляции

В четверг вечером «Фенербахче» обыграл «Динамо» (2:1) в первом туре групповой стадии Лиги Европы. После игры рулевой турецкой команды Жорже Жезуш обвинил вратаря «динамовцев» Георгия Бущана в симуляции с целью затягивания времени. Впрочем, футболист действительно травмировался. Пресс-служба «Динамо» объявила о том, что у Бущана имеется подозрение на повреждение мениска. В ближайшее время вратаря ждёт углублённое обследование. Пресс-служба «динамовцев» отмечает, что Бущан может пропустить месяц.

Следующий матч Лиги Европы «Динамо» проведёт 15 сентября – против кипрского АЕКа.