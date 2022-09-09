Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Бущан выбыл на месяц – украинского вратаря тренер «Фенербахче» обвинял в симуляции

 
09 Сентября 2022 • 16:33 Комментировать
Фенербахче
2:1
Динамо Киев
окончен

В четверг вечером «Фенербахче» обыграл «Динамо» (2:1) в первом туре групповой стадии Лиги Европы. После игры рулевой турецкой команды Жорже Жезуш обвинил вратаря «динамовцев» Георгия Бущана в симуляции с целью затягивания времени. Впрочем, футболист действительно травмировался. Пресс-служба «Динамо» объявила о том, что у Бущана имеется подозрение на повреждение мениска. В ближайшее время вратаря ждёт углублённое обследование. Пресс-служба «динамовцев» отмечает, что Бущан может пропустить месяц.

Следующий матч Лиги Европы «Динамо» проведёт 15 сентября – против кипрского АЕКа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Динамо Киев Жорже Жезуш Георгий Бущан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
16:33 · Лига Европы
​Бущан выбыл на месяц – украинского вратаря тренер «Фенербахче» обвинял в симуляции
13:56 · Лига Европы
Давид Сильва посмеялся над «Манчестер Юнайтед» после поражения в первом матче группового этапа Лиги Европы
13:40 · Лига Европы
Смородская порадовалась за Черчесова
08:23 · Лига Европы
Ван Нистелрой недоволен ничьей с командой Хайкина
07:01 · Лига Европы
Украина вплотную подобралась к России в таблице коэффициентов УЕФА
06:24 · Лига Европы
Подопечный Черчесова претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
05:39 · Лига Европы
Булыкин похвалил Головина
05:21 · Лига Европы
После поражения от «Реал Сосьедада» «Манчестер Юнайтед» отменил пресс-конференцию тен Хага
03:53 · Лига Европы
Черчесов прокомментировал успех «Ференцвароша»
03:14 · Лига Европы
«Реал Сосьедад» - седьмая испанская команда, выигравшая на «Олд Траффорд» 2
02:44 · Англия. Премьер-лига
Роналду нанёс всего два удара в створ в текущем сезоне 2
02:38 · Лига Европы
Моуринью: «Несправедливое поражение» 1
00:49 · Лига Европы
Сарри рассказал о проблемах с настроем у игроков «Лацио» после победы над «Фейеноордом»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Роналду получил худшую оценку в матче «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» 6
00:07 · Лига Европы
«Шериф» на выезде разгромил «Омонию»
Все новости
Рекомендуем