Смородская порадовалась за Черчесова

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором» (3:2) в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Напомним, руководит венгерской командой экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

«Я рада за Черчесова и его команду. Молодцы. Обыграли чемпиона Турции, играя практически весь матч вдесятером. Какие перспективы у «Ференцвароша»? Поживём — увидим», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. С тех пор российский специалист выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.

Во 2-м туре Лиги Европы подопечные Черчесова 15 сентября встретятся с «Монако». Матч начнётся в 19:45 по московскому времени.