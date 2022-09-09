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Лига Европы

Украина вплотную подобралась к России в таблице коэффициентов УЕФА

 
09 Сентября 2022 • 07:01 Комментировать

Украинские клубы набрали зачетные баллы в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей стартового тура группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В Лиге чемпионов донецкий «Шахтёр» на выезде разгромно переиграл немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 4:1. В Лиге Европы украинские команды не смогли добиться успеха – киевское «Динамо» потерпело поражение от стамбульского «Фенербахче» (1:2), а «Днепр-1» оказался слабее голландского АЗ (0:1).

По итогам этих матчей на счету Украины стало 26,1 балла. Страна занимает 16-е место в рейтинге. Украинцы приблизились к России, которую дисквалифицировали из еврокубков. В копилке россиян 26,215 пункта.

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Шахтёр Донецк Рейтинг Уефа таблица коэффициентов УЕФА
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