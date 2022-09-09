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Лига Европы

Подопечный Черчесова претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

 
09 Сентября 2022 • 06:24 Комментировать

На этой неделе состоялись поединки стартового тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/2023. По итогам матчей пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.

За индивидуальную премию поборются полузащитник римского «Лацио» Матиас Весино, оформивший дубль в игре с «Фейеноордом» (4:2). Также в число номинантов попал форвард «Ференцвароша» Токмак Нгуен, отметившийся двумя голами и ассистом в матче с «Трабзонспором» (3:2).

Маркиньос из лондонского «Арсенала» забил гол и сделал результативный пас в поединке с «Цюрихом» (2:1). Он тоже в списке претендентов.

Последним номинантом стал нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе, который оформил дубль во встрече с ХИКом (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Маркиньос Виллиан Жозе Матиас Весино Токмак Нгуен
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