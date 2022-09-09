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Лига Европы

Черчесов прокомментировал успех «Ференцвароша»

 
09 Сентября 2022 • 03:53 Комментировать
Ференцварош
3:2
Трабзонспор
окончен

Венгерский «Ференцварош» под мудрым руководством российского специалиста Станислава Черчесова удачно стартовал в групповом раунде Лиги Европы, обыграв турецкий «Трабзонспор». Это получилось, несмотря на удаление в составе «Ференцвароша». Черчесов прокомментировал итоги матча.

- Рад победе, рад тому, что игроки выполняли то, о чем мы говорили. Как индивидуально, так и командно действовали очень хорошо. Красная карточка вынудила менять тактику, но играть от обороны мы и не собирались. Мы хотели победить и действовали соответствующим образом, - заявил Черчесов в интервью пресс-службе команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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окончен Црвена Звезда 0:1 Монако 3.15 3.55 2.20
окончен Ференцварош 3:2 Трабзонспор 2.18 3.45 3.30
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