Моуринью: «Несправедливое поражение»

«Рома» терпит поражение за поражением - после катастрофы в матче с «Удинезе» последовало фиаско в игре со скромным болгарским «Лудогорцем» в рамках первого раунда стартовавшей Лиги Европы. Наставник римского клуба Жозе Моуринью считает поражение своей команды несправедливым.

- Ложный результат, по игре мы заслуживали как минимум не проиграть. Похоже, что все пошло против нас. Но впереди еще пять матчей группового раунда. Выиграть в первом матче всегда важно, но раз не получилось, будем настраиваться на три очка в домашнем матче с ХИК, - цитирует Моуринью итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.